В Генштабе ВС РФ назвали самое ожесточенное направление на фронте СВО

Самые ожесточенные бои в зоне проведения специальной военной операции идут на Красноармейском направлении. Сюда украинские боевики перебросили мощную группировку, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

«Наиболее упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу», - отметил военачальник.

Герасимов добавил, что российские войска наступают почти на всех направлениях. И подчеркнул, что под Красноармейск ВСУ перебросили одних из самых подготовленных боевиков.

При этом, пояснил начальник Генштаба, ВСУ перебрасывает наиболее боеспособные части на Красноармейское направления, оголяя другие участки фронта. А это, в свою очередь, способствует продвижению российских войск на этих территориях.

Ранее «МК» писал, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сказал, что российские войска в зоне СВО вошли в Плещеевку в ДНР.