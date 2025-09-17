В Польше раскрыли, что в НАТО делают из-за страха перед Россией
Новостной канал TVP World сообщает, что НАТО проводят на территории Литвы непрерывные учения по сдерживанию угроз со стороны России.
Как уточняется в материале, в учениях принимает участие многонациональная боевая группа НАТО. Во время учений отрабатываются действия при потенциальном обострении напряженности с Россией. При этом, всего в учениях участвуют около 3700 военных под командованием Германии.
«Военные призваны сдерживать агрессию со стороны соседней Белоруссии и Калининградской области России. Представители Литвы и НАТО заявляют, что учения отражают решимость страны защищаться от потенциальных провокаций со стороны России», — сказано в материале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о фактической войне НАТО с Россией.