В Польше раскрыли, что в НАТО делают из-за страха перед Россией

Новостной канал TVP World сообщает, что НАТО проводят на территории Литвы непрерывные учения по сдерживанию угроз со стороны России.

Как уточняется в материале, в учениях принимает участие многонациональная боевая группа НАТО. Во время учений отрабатываются действия при потенциальном обострении напряженности с Россией. При этом, всего в учениях участвуют около 3700 военных под командованием Германии.

«Военные призваны сдерживать агрессию со стороны соседней Белоруссии и Калининградской области России. Представители Литвы и НАТО заявляют, что учения отражают решимость страны защищаться от потенциальных провокаций со стороны России», — сказано в материале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о фактической войне НАТО с Россией.