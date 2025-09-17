НАТО готовится к «худшему сценарию» на фоне учений России и Белоруссии

НАТО испугалось совместных учений России и Белоруссии и начало проводить ответные учения на территории Литвы. О реакции альянса сообщает польское издание TVP World.

«Солдаты НАТО в Литве постоянно тренируются и готовятся к худшему сценарию. Чтобы защитить восточный фланг альянса, учения проводятся круглосуточно, в том числе на границе с Белоруссией», — указано в сообщении.

В США оценили шансы НАТО в противостоянии с Россией

Утверждается, что в учениях принимают участие 3700 солдат из восьми стран под командованием Германии. Их задачей является сдерживание «возможной агрессии» со стороны России и Белоруссии.

Ранее Россию обвинили в ударе НАТО по дому в Польше. Так обозреватель американского издания TWZ Говард Альтман прокомментировал требование президента Польши Кароля Навроцкого к правительству объяснить инцидент с F-16, ракета AIM-120C-7 AMRAAM которого упала на жилой дом.