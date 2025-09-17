Генштаб раскрыл ход боевых действий Российской армии в зоне СВО

Российские войска в зоне проведения специальной военной операции (СВО) наступают практически на всех направлениях. об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Генерал армии, в частности, отметил, что группировка войск «Запад» развивает наступление в городе Купянске Харьковской области, а штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в Северске. Наиболее упорные бои идут на красноармейском направлении, где Киев безуспешно стремится остановить российское наступление.

«Группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области. Хочу отметить роль подразделений морской пехоты в достижении целей специальной военной операции», — сказал военачальник.

Ранее 17 сентября военный эксперт Алексей Живов в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что по нынешней динамике на линии фронта военная операция на Украине может продолжаться еще годы.

«Ничего сильно не изменилось. Наибольшие успехи у нас на Донбассе и еще в районе Купянска Харьковской области, то есть Купянск и Покровск, а также попытка прорыва в Дружковке для контроля за логистикой в Краматорске», — сказал он.

Стратегическим успехом ВС РФ можно считать комплексное применение беспилотников, добавил аналитик. По его мнению, Россия в этом плане очень выросла.