Зеленский рассказал, какое оружие США передадут Украине

В два первых пакета военных поставок Украине от США войдут ракеты для комплексов HIMARS и Patriot. Об этом на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой заявил Владимир Зеленский, передает ТАСС.

По его словам, Украина получит больше двух миллиардов долларов от союзников по программе PURL.

«Первые два пакета — по 500 миллионов долларов каждый. Я не буду рассказывать обо всем, что будет в этих пакетах, но там будут ракеты для Patriot и HIMARS», — добавил Зеленский.

Он отметил, что в октябре Киев также ожидает дополнительных взносов от европейских стран в размере 1,5-1,6 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Белый дом одобрил первый пакет военной помощи Киеву, который профинансировали союзники Вашингтона по НАТО. Указывалось, что поставки уже начались. Данную информацию подтвердило посольство Украины в США.