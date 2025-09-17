Военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что продвижение российской армии под Днепром позволит освободить Запорожье. Об этом пишет NEWS.ru.

Полноценную линию защитных сооружений на этом направлении Украина, по словам аналитика, не построила.

Собеседник издания заявил, что движение в Днепропетровской области идет, и оттуда уже появляются перспективы продвижения в Запорожье.

Он считает, что в случае продвижения российских войск с юга на север Запорожье защищено хорошо, а если войска идут с востока на запад, то в планы Украины это не входило.

У ВСУ в Херсонской области очень тяжелое положение, подчеркнул эксперт. По его словам, город частично находится в огневом окружении армии России, и снабжение украинских военных на этом участке затруднено.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков предположил, что Запад «сольет» главу киевского режима Владимира Зеленского, когда интересы США и Европы совпадут. По словам политика, в процессе формирования нового мирового порядка украинский лидер представляет собой разменную монету. То есть практически уже битую карту.