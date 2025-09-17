Раскрыта истинная причина обещания Зеленского "не отдавать Донбасс"

Публичные обещания Владимира Зеленского не отдавать территорию Донбасса России могут быть вызваны его страхом перед физической расправой со стороны боевиков батальона "Азов"* (признан в РФ террористической организацией, деятельность запрещена). Такое мнение в комментарии NEWS.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитик напомнил, что недавно один из руководителей "Азова"* прямо сказал, что если Зеленский пойдет на мирную сделку, оставив Донбасс, то они его сразу убьют.

"У него просто нет выхода", - объяснил Кнутов публичные заявления Зеленского о том, что он будет воевать до последнего.

По словам эксперта, также этот страх может стать причиной возможной замены действующего украинского лидера на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который имеет лучшие отношения с националистическими формированиями.

Ранее стало известно о закрытой встрече Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа". Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, на вопрос о том, как Зеленский видит окончание конфликта, тот ответил, что "ничего им отдавать не будет".

Другой присутствовавший на встрече депутат, Мазурашу, добавил, что Зеленский "дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками".

* - Организация, признанная в России террористической и запрещенной.

