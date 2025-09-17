Российские военные применяют минометы и дроны для уничтожения диверсионных групп Вооруженных сил Украины, которые пытаются форсировать Днепр. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Украинские военные продолжают попытки форсировать Днепр. Ранее в Минобороны России сообщили, что была уничтожена лодка с личным составом ВСУ в Херсонской области, замеченная оператором дрона во время планового облета.

По словам Сергея Липового, российские военные наносят удары и по складам с оружием, боеприпасами, лодками, которые могут использоваться для форсирования водных рубежей, в том числе Днепра.

«Когда украинские военные выходят на реку и пытаются переправиться, обычно применяются минометы, гранатометы, дроны и все имеющееся вооружение, которое в данном случае будет наиболее эффективно», - пояснил генерал-майор.

Сегодня стало известно, что диверсионная группа Вооруженных сил Украины попыталась проникнуть в Курскую область. По данным российского военного ведомства, диверсанты приблизились к границе в районе населенного пункта Теткино, были замечены воздушной разведкой и уничтожены.