Депутат немецкого парламента от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер обвинил Россию в попытках втянуть Берлин в боевые действия. Комментарий депутата опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Кизеветтер заявил, что над Германией фиксируют полеты беспилотников. По его данным, за первые восемь месяцев 2025 года зафиксировано более 500 пролетов дронов над критически важной немецкой инфраструктурой.

«Россия считает нас стороной конфликта. <…> Россия видит в нас врага», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что Украина хочет стать частью Запада. По словам Кизеветтера, на фоне этого он не верит, что Германия не окажется втянута в конфликт.

«Россия хочет втянуть нас, и мы должны быть способны защитить себя и поддерживать Украину», - заключил он.

Ранее немецкое правительство приняло законопроект о новой модели военной службы. Со следующего года всем юношам и девушкам в Германии будут присылать анкету. Молодые люди будут обязаны ее заполнить, девушки - по своему усмотрению. Анкета позволит оценить их интерес к службе в Бундесвере. Подходящие кандидаты будут приглашены на военно-медицинскую комиссию.

С 2028 года все 18-летние мужчины будут обязаны проходить медицинское обследование, даже если они не планируют служить в армии. В Минобороны страны назвали целью этого подхода создание «отчета о состоянии здоровья» немецких мужчин призывного возраста. В случае необходимости призыв на срочную службу, приостановленный в 2011 году, будет возобновлен.