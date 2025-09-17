Украинские войска попали в ловушку на покровском направлении, а Владимир Зеленский все больше теряет связь с реальностью, бросая резервы в бессмысленные контратаки. Об этом сообщает «Царьград» в сводке неофициальных новостей спецоперации.

Удары по ключевым объектам

Минувшей ночью российские военные нанесли серию точечных ударов по ключевым объектам на Украине. Целью стала железнодорожная инфраструктура, энергетические объекты и стоянки военной техники в нескольких регионов.

Так, в Смеле Черкасской области, которая стала важным узлом военных перевозок после разрушения моста в Кременчуге, прилеты вызвали перебои с электричеством. Отмечается, что ВС РФ методично выбивают ключевые точки, через которые противник направляет поставки военной техники и грузов.

Железнодорожные маршруты в одесском и днепропетровском направлениях встали — поезда задерживаются, а «Укрзализныця» уже вынуждена перестраивать расписания. Они задействовали 20 резервных тепловозов, а часть оставили в безопасных зонах.

Как отметил военкор Евгений Поддубный, задача ударов — усложнить украинским войскам переброску личного состава и грузов на левобережную часть Украины. Он добавил, что ночью огневое поражение нанесли по пунктам подготовки ВСУ в Полтавке и в Дружковке.

Сырский клюнул на приманку

После того как главком ВСУ Александр Сырский бросил на покровское направление несколько пожарных команд, свой ход сделала 51-я армия ВС РФ, к которой присоединились подразделения 8-й армии. Попытка ВСУ закрутить российские подразделения по северной дуге с обходом через Шахово и Торецкое не увенчалась успехом.

Таким образом, Сырский клюнул на приманку. Российская армия на протяжении длительного времени создавали локальный прорыв, который превратился в сильный раздражитель не только для ВСУ, но и для Киева в целом. Все для того, чтобы притянуть и зафиксировать там лучшие подразделения противника, а после добить и уничтожить. В жесткую позиционную борьбу боевые действия там еще не переросли, а линия фронта может изменяться каждый день, однако уже можно сказать, что план оказался рабочим.

«При этом украинские и проукраинские источники начали вбрасывать фейки про окружение, наступление в ответ на наступление и прочую ерунду, которая сопровождала каждое крупное сражение от Бахмута до контрнаступления 2023 года и битву за Авдеевку», — отмечает канал «Военная хроника».

Военный блогер Юрий Подоляка обратил внимание, что на покровском направлении не было ни одного дня без освобождения группировкой «Восток» поселка. Например, была освобождена Новоивановка — это последний населенный пункт перед крупной агломерацией во главе с Успеновкой.

Ошибки Зеленского

Украинский инсайдер «Легитимный» со ссылкой на источники заявляет, что Киев принял решение перебрасывать резервы на днепропетровское и запорожское направление, чтобы остановить продвижение ВС РФ. Они опасаются, что российская армия обвалит украинскую оборону в районе Гуляполе.

«Стратегия по постоянной переброске резервов с одного угла в другой уже не работает. Не хватает живой силы закрыть все дыры, придется или чем-то жертвовать, или в какой-то момент всё рухнет, так как не смогут удержать давления на всех участках фронта. Это результат ошибочной военной стратегии, которую реализует Зеленский с 2023 года, когда расходовали живую силу ради пиар-наступлений. В том числе и курская авантюра. Сейчас на фронте дела плохи», — заявил он.

Журнал Foreign Policy при этом пишет, что Зеленский теряет связь с реальностью — в его последних военных реформах разобраться крайне трудно. В течение последнего месяца правительство Украины продвинуло важные меры, касающиеся истощенных вооруженных сил, однако шаги были восприняты на Украине неловко.

Об этом ранее писал и другой украинский инсайдер «Резидент». Зеленский продолжает верить, что Украина еще способна долго вести конфликт и ссылается на стабильный фронт и информацию о сотнях тысяч мотивированных добровольцев. Однако реальность крайне далека от этих цифр, а армия держится в основном на принудительной мобилизации.