Военкор раскрыл подробности продвижения ВС РФ в Купянске

Российские военные продвигаются к центральной части Купянска по улице Садовой. Об этом рассказал в своем Telegram-канале «Синяя Z Борода» военкор Тимофей Ермаков.

«В данный момент крайней точкой продвижения в этой части города является перекресток трех улиц: Садовой, Больничной и Прогонного переулка», - написал он.

Ранее глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил о том, что Вооруженные силы Украины «практически оставили» Купянск. По его словам, у ВСУ остались некоторые хорошо защищенные позиции в городе.

При этом капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что Купянск, который является «ключевым узлом», может перейти под полный контроль ВС РФ «до конца осенней кампании».