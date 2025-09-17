Генерал рассказал об уникальной тактике российских войск на СВО

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что тактика российских войск на СВО войдет в учебники благодаря «малым котлам» и нестандартным решениям. Об этом Липовой рассказал NEWS.ru.

Генерал-майор рассказал, что для операций ВС РФ характерен отказ от лобовых штурмов, заманивание противника в «малые котлы» и использование подземных коммуникаций. Липовой подчеркнул, что боевые действия ведутся «с максимальным сохранением личного состава при продвижении вперед».

«В СВО появились новые методы наступления, включая использование подземных коммуникаций, тактику взятия в клещи, тактику малых котлов, тактику быстрого натиска, внезапности», - рассказал военный.

ВКС РФ ударили по мехбригаде ВСУ трехтонной бомбой

Военный эксперт Ян Гагин ранее предположил, что тактика ВС РФ под Красным Лиманом в ДНР будет включать работу артиллерии и дронов, а затем - купирование логистических цепочек ВСУ и атаки штурмовой пехоты.