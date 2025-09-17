ВКС РФ ударили по мехбригаде ВСУ трехтонной бомбой

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ударили по пункту временной дислокации 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Удар был нанесен по месту дислокации, которое выявили в окрестностях села Успеновка — оно расположено примерно в 20 км от Гуляйполя. Уточняется, что для поражения врага использовалась тяжелая бомба ФАБ-3000 — фугасный снаряд общей массой более 3 тонн.

«Кажется, это больно...» — пишет канал.

Появились кадры удара ФАБ-3000 по ВСУ в Успеновке

Ранее ВС РФ нанесли удар по объектам железнодорожной структуры в зоне проведения спецоперации. Как отметили в Минобороны РФ, они использовались в интересах ВСУ. Точное место расположения целей в ведомстве не указали. Кроме того, были атакованы места хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинской армии и наемников из других стран.