Британия бьет тревогу: раскрыт «козырь» Путина

Москва якобы может угрожать сети подводных кабелей, соединяющих страны Запада. Как сообщает британский телеканал Sky News, это козырь президента России Владимира Путина.

Эксперты считают, что в последние годы РФ тайно составляла карту подводных кабелей на Западе. Некоторые из них являются военными, а их местоположение держится в тайне. В частности, под ударом могут оказаться британские сети — они способны стать уязвимым местом Лондона в случае «атаки со стороны Москвы».

В России допустили превентивный удар по Великобритании

Напомним, что за последний год произошло несколько случаев подводной сетевой инфраструктуры. Западные страны обвиняли в этом Россию или рассматривали версии ее причастности, однако не предоставляли каких-либо доказательств. В частности, в трех эпизодах в конце прошлого года совместное расследование американской и европейских разведок не выявило признаков причастности РФ к инцидентам.