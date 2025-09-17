Шойгу предложил Ираку испытанное в боях оружие

Американские военные официально покинули Ирак. Вместе с тем в стране остаются 2200 звездно-полосатых "штыков", и этот контингент в любой момент может быть увеличен. О такой хитрости со стороны США корреспонденту "РГ" рассказал один из иракских военнослужащих. Тем ценнее первый визит в Багдад секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу. Особенно учитывая, что его приняли не только багдадские силовики, но и все высокопоставленные в стране политики.

Обычно в ходе визита у делегации проходит две-три рабочие встречи и посещение какого-нибудь памятника или знакового для страны приема места. Российский секретарь Совбеза провел сразу шесть встреч - его приняли президент Ирака Абдул Латиф Рашид, премьер-министр Мухаммад Шия Султани, министр обороны Саббит Аббаси, советник премьер-министра по нацбезопасности Касем аль-Араджи и его заместитель Али Насер, а также руководитель Народного ополчения Фалих аль-Файяд.

Все встречи длились около часа. Это означает, что они носили далеко не протокольный характер, а на них обсуждались действительно важные для двух стран вопросы безопасности.

Первую встречу Сергей Шойгу провел, только спустившись с трапа и поздоровавшись с встречающими. Тут же в здании аэропорта он начал деловую часть визита.

"Контакты наших стран становятся все интенсивнее, и они разнонаправленные. Это касается и бизнеса, и экономики, и транспорта, а также военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Шойгу в ходе беседы с Али Насером.

После первой встречи глава российской делегации взял на отдых в отеле всего пару часов. После чего кортеж из черных седанов BMW и мощных внедорожников Cadillac Escalade помчался рассекать по багдадским дорогам.

Багдад - уникальный город. Он делится на несколько зон. Все правительственные учреждения, посольства и несколько отелей для иностранцев находятся в зеленой зоне. Она со всех сторон охраняется автоматчиками и бронетехникой. Вспоминая заявления багдадских чиновников о полной безопасности в городе, понимаешь, что они явно лукавят.

"Мы готовы взаимодействовать по всем направлениям, включая поставку современных вооружений и военной техники, технологическое сотрудничество, создание лицензионных производств и технических центров по обслуживанию ранее поставленных вооружений и военной техники российского производства", - сказал Шойгу на встрече с министром обороны Ирака. "Готовы предложить иракской стороне самые современные образцы вооружений и военной техники российского производства, подтвердивших свои характеристики в реальных боевых условиях. В отличие от других крупных игроков, Россия предлагает оборонные решения более широкого спектра в части ПВО и ракетных технологий, в том числе для авиационной и военно-морской техники, что позволяет усилить оборонный потенциал и позиции в регионе", - пояснил секретарь СБ РФ.

Не мог обойти стороной в ходе визита Сергей Шойгу и тему действий Израиля в ближневосточном регионе.