Песков объяснил, почему Герасимова не было с Путиным на учениях "Запад-2025"

Начальник Генштаба Валерий Герасимов не присутствовал вчера с президентом России Владимиром Путиным на полигоне Мулино на учениях "Запад-2025", он занят общей координацией хода СВО.

Это пояснил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.