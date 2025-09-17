Песков объяснил, почему Герасимова не было с Путиным на учениях "Запад-2025"
Начальник Генштаба Валерий Герасимов не присутствовал вчера с президентом России Владимиром Путиным на полигоне Мулино на учениях "Запад-2025", он занят общей координацией хода СВО.
Это пояснил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, глава генштаба Герасимов не присутствовал. Идет специальная военная операция. И общую координацию руководства этой операцией, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба", - указал представитель Кремля.