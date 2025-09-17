На Западе оценили шансы Европы создать «стену дронов»

Европа пока не готова к созданию единой «стены дронов», так как системы обороны стран «слишком разрознены». Об этом со ссылкой на экспертов и чиновников пишет газета Financial Times.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обещал перевооружить страну в ответ на угрозу со стороны России, и немецкая военная промышленность рассматривает идею создания «стены из дронов» для защиты восточного фланга НАТО. О необходимости создать «стену из дронов» заявляли и прибалтийские страны. В частности, Эстония планирует выделить 200 млн евро на укрепление границы с Россией и оснащение ее средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Вопрос создания «стены» из беспилотников, «с использованием технологий, которые прошли боевые испытания на Украине», вновь был поднят после того, как дроны вторглись в воздушное пространство Польши, и в ЕС обвинили в этом Россию, отмечает издание.

«Брюссель призвал использовать фонды ЕС и совместно закупать системы, которые хорошо зарекомендовали себя на Украине. (…) Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС также создаст с Киевом «альянс беспилотников», подкрепленный финансированием в размере 6 млрд евро, чтобы «превратить украинскую изобретательность в преимущество на поле боя»», - говорится в статье.

При этом европейские чиновники, опрошенные газетой, уверены, что в настоящий момент система обороны Европы «слишком разрознена», и именно эта область нуждается в большей координации.

«Нельзя, чтобы одна страна делала что-то одно на своей границе, а другая делала что-то совершенно другое», — отметил один из источников.

В свою очередь руководитель отдела развития бизнеса мюнхенского стартапа Tytan, который производит перехватчики дронов, используемые в том числе на Украине, Макс Эндерс заявил о неготовности Евросоюза.

«Мы не готовы. Есть целая категория угроз, от которых Европа сейчас пытается защититься», - констатировал он.

Заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса подчеркнул, что сейчас его страна перенимает украинскую практику использования мобильных боевых групп для сбивания беспилотников. Аналогичная система внедряется в Латвии, а Румыния изучает, как украинский опыт может быть учтен при расчете расходов на обеспечение безопасности.

Напомним, что 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территорию страны залетело 19 дронов. По его словам, БПЛА, нарушившие воздушное пространство республики, были российскими. При этом никаких доказательств этого он не привел. Позже, 13 сентября, БПЛА также вторглись на территорию Румынии, виновником снова была названа Россия.

Однако, по мнению экспертов, провокация с беспилотниками выгодна в первую очередь Украине по целому ряду причин, в том числе и для того, чтобы иметь «железный» повод требовать новых санкций и очередной порции денег на вооружение.