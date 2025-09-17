ВСУ пытались прорваться в Курскую область

Диверсионная группа Вооруженных сил Украины попыталась проникнуть в Курскую область и была уничтожена. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, диверсанты приблизились к границе в районе населенного пункта Теткино и были замечены воздушной разведкой.

«Расчеты взвода огневой поддержки использовали преимущество в знании местности и нанесли точный удар из АГС и крупнокалиберных пулеметов «Утес»», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Shot уточнил, что диверсионная группа состояла из трех человек.

«Диверсанты были уничтожены, прорыва госграницы не допущено», — отмечается в публикации.

Ранее диверсионно-разведывательные группы уже пытались прорвать границу в районе Теткино — российские войска обнаружили их и уничтожили почти 30 человек огнем из гаубиц, РСЗО и минометов. Кроме того, ВСУ забрасывают небольшие группы к железной дороге в районе населенного пункта Новый Путь, однако там они подрываются на минных полях.