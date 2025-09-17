Появилось видео взорвавшегося у ног бойца ВСУ дрона

Появилось видео сдетонировавшего у ног бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) FPV-дрона. Его опубликовал Telegram-канал LOSTARMOUR.

«Противник подобрал несработавший оптоволоконный FPV-дрон КВН и уронил его, после чего тот сдетонировал», — написал источник.

На видео можно заметить бойца, который поднял беспилотник, после чего уронил его. Дрон сдетонировал у ног военнослужащего.

Ранее старший сержант Олег Батырев уничтожил надвигающийся на подразделение FPV-дрон Вооруженных сил Украины и спас личный состав. Военный открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по беспилотнику.