«Проблема для нас»: Евросоюз обеспокоен участием Индии в учениях «Запад-2025»

Участие Индии в российско-белорусских совместных стратегических учениях «Запад-2025» стало проблемой для ЕС с учетом торговых переговоров между странами. Об этом со ссылкой на Financial Times пишет РИА Новости.

Учения «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября. В ходе маневров было отработано обеспечение безопасности Союзного государства. Военные России и Белоруссии тренировались в отражении ударов с воздуха и борьбе с диверсионными группами условного противника. В коалиционную группировку войск также вошли военные из Бангладеш, Индии и Ирана. Нью-Дели направил 65 военнослужащих, включая бойцов Кумаонского полка.

По мнению европейских чиновников и дипломатов, участие Индии в учениях оказалось неприятной неожиданностью для ЕС на фоне торговых переговоров.

«Ужасно неподходящее время. И постыдно», - подчеркнул один из чиновников.

При этом еще один источник издания отметил, что участие индийских военных в учениях «Запад» «вызывает обеспокоенность»

«Это проблема для нас», - пояснил европейский дипломат, посчитав, что влияние такого решения Индии на торговые переговоры «под вопросом».

Ранее стало известно, что США на заседании министров финансов «Большой семерки» обратились к партнерам с призывом ввести пошлины против КНР и Индии, чтобы они прекратили закупки российских энергоносителей. Однако, по данным осведомленных источников, Брюссель не намерен вводить пошлины в отношении Индии.