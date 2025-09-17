Генерал рассказал о напугавших НАТО учениях «Орешника»

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что российско-белорусские учения «Запад-2025» были в том числе демонстрацией силы и напугали страны НАТО. Об этом Попов рассказал «Аргументам и фактам».

Учения «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября. В ходе манёвров было отработано обеспечение безопасности Союзного государства. Военные России и Белоруссии тренировались в отражении ударов с воздуха и борьбе с диверсионными группами условного противника.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что на учениях будет отработано «планирование применения» ядерного оружия и системы «Орешник». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что учения носят плановый характер.

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

Польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что Польша вместе со своими союзниками готовится к «агрессивным российско-белорусским манёврам». Он обещал, что НАТО ответит на это учениями на польской территории. Попов отметил, что в учениях альянса в приграничных районах с Белоруссией в итоге приняли участие 40 тысяч человек.

«Чтобы не провоцировать Запад, Россия решила не усугублять и провела лишь отработку развертывания «Орешника», не проводя реальный боевой пуск», - сказал Попов.

Он добавил, что ударить по полигону в Белоруссии «Орешником» вряд ли бы вышло, поэтому отработка ударов проводилась в виде математических расчетов.