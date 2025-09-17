Военкор заявил о взрывах на одном из главных узлов снабжения ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 17 сентября нанесли удары по железнодорожной (ж/д) инфраструктуре в Черкасской и Кировоградской областях Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

По его словам, одной из целей ударов стала железная дорога в Смеле, которая является одним из главных узлов снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военкор добавил, что взрывы на ж/д-инфраструктуре также нарушили сообщение поездов на одесском и днепропетровском направлениях.

Кроме того, он заявил, что ночью были поражены пункты подготовки украинских военнослужащих в Полтаве. Аналогичные цели также попали под удар российских войск в Дружковке в Донецкой народной республике.

Ранее стало известно, что в украинском Кропивницком прогремел взрыв. Отмечается, что инцидент произошел на фоне воздушной тревоги, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.