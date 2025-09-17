Варшава и Брюссель готовят опасную провокацию против России в Балтике. Как сообщает «Царьград», начинает сбываться еще одно пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского о грядущей войне.

Блокада Калининграда

Первым шагом к силовой морской блокаде Калининградской области и не только стало циничное заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о необходимости организации силами НАТО «зоны контроля» в Северном море, которая должна будет ограничить доступ для «старых русских судов» в Балтийском море. По его словам, создать ее могли бы Германия или НАТО.

В качестве предлога Сикорский упомянул защиту от «экологической катастрофы невиданных масштабов», однако за этими словами скрывается другая цель. По всей видимости, европейские страны НАТО ищут любой повод, чтобы ударить по экономической деятельности России в Балтике.

Если же Европа сможет довести дело до конца, то это приведет к блокаде морских путей для снабжения Калининградской области и внешней торговли РФ. Такой шаг спровоцирует Россию на ответные меры для защиты своих интересов, после чего Запад получит возможность обвинить ее в «неспровоцированной агрессии».

Ответ России

России уже сейчас приходится принимать ответные меры на риски, которые НАТО создает для российского «теневого флота».

Например, 14 мая на Балтике произошла попытка захвата танкера с российской нефтью, следовавшего в Усть-Лугу. Судно, шедшее в международных водах под флагом Габона, пытались заблокировать катера береговой охраны Эстонии. Противник угрожал тараном и дважды попытался высадить десант с вертолета, а также воспользовался поддержкой тактической авиации. Однако экипаж отказался пустить на борт эстонских военных, а внезапно появившийся российский истребитель Су-35 вынудил их отступить.

После этого Россия задержала нефтяной танкер Green Admire, который вышел из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через территориальные воды РФ. Судно принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Министр обороны Финляндии Анти Хяккянен позднее заявил, что российские силы активно защищают танкеры «теневого флота», которые ходят через узкий Финский залив.

Иных вариантов не осталось

Полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук отметил, что после начала спецоперации на Западе регулярно заявляли, что всю западную цивилизацию ждет война с Россией. В этом аспекте Украина — их вооруженный отряд, а Европа — военный тыл.

«Прибалтика, в частности, наиболее активно придерживалась этой концепции. Внутренняя риторика прибалтийских стран как раз сводится к тому, что "мы прямо сейчас воюем с Россией" без каких-либо поправок. Отсюда и все эти обостренные форматы реагирования на нашу территорию. По сути, претензии Литвы на Калининград — ровно то же самое, что и заход ВСУ в Курск: попытка создать условия к ударам по России», — заявил он.

Военный эксперт Евгений Михайлов считает, что у России нет иных вариантов в текущей ситуации. Если Москва не хочет допустить блокады, то ей следует обеспечить гражданские суда сопровождением из военных кораблей.

«Либо же оснащать гражданские корабли оружием и определёнными группами прикрытия и, соответственно, уничтожать всех, кто блокирует и пытается провоцировать нас на те или иные действия», — сказал эксперт.

Михайлов добавил, что НАТО постепенно готовится к большому конфликту и, предположительно, захвату Калининграда. В такой ситуации РФ будет прорубать коридоры: не только морской, но и Сувалкский, через страны Прибалтики.

«Хочется вспомнить размышления Владимира Жириновского. Он сказал в свое время, что будет война и в ней пострадают только два человека — Украина и Польша. Мы видим, что Польша движется к этому. Россия, естественно, примет максимум усилий для того, чтобы ей никто не мешал, и, соответственно, не мешали судоходству. И, вполне вероятно, будет дана реальная отмашка на военное противодействие любым провокациям», — заявил эксперт.

Причем тут Польша?

Британский премьер Уинстон Черчилль называл Польшу «гиеной Европы и это определение прилипло к ней не случайно. История страны — череда интриг, провокаций и выгодных для Варшавы войн. Историк Владимир Ружанский напомнил, что Польша была одной из первых стран, которая заключила с фашистской Германией договор о дружбе и взаимной помощи, надеясь сотрудничать с немцами против СССР.

Генерал связал учения НАТО с желанием спровоцировать Россию

По мнению эксперта, сейчас Польша по-прежнему остается провокатором и «гиеной Европы», провоцируя новые войны против России. Кроме того, сейчас она фактически подыгрывает Германии, во главе которой стоит потомок нацистов. Таким образом, история повторяется.

«Следует помнить, что первыми жертвами новой войны могут стать именно Польша и прибалтийские страны — самые злостные моськи НАТО в этой ситуации. Надеюсь, провокации на Северном море не приведут к третьей мировой войне, хотя сегодня это вполне возможно», — сказал Ружанский.

Историк добавил, что у России есть надежда на здравомыслящие силы в Европе. Кроме того, новые провокации, скорее всего, укрепят сотрудничество между РФ, Китаем, Ираном, а также способны привести к созданию оборонительной структуры в рамках БРИКС.