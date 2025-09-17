Лидер Польши потребовал объяснений из-за упавшей на дом ракеты

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства страны разъяснений на фоне данных об упавшей на жилой дом ракеты, сообщает News.ru со ссылкой на публикацию лидера государства в соцсети X.

Ранее польские СМИ сообщали, что в жилой дом в деревне Вырыки-Воля во время инцидента с появлением беспилотников в воздушном пространстве страны попал не БПЛА, а ракета класса "воздух – воздух" с самолета F-16. Утверждалось, что ею пытались сбить дрон, но из-за неполадок в системе наведения снаряд упал на крышу здания и повредил ее.

Обязанностью правительства является применение всех инструментов и институтов, чтобы прояснить этот вопрос как можно скорее, заявил Навроцкий, комментируя публикацию.

Инцидент с беспилотниками, залетевшими на территорию Польши, произошел 10 сентября. Премьер страны Дональд Туск назвал произошедшее масштабной провокацией и заявил, что якобы российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО.

Польский МИД вызвал временного поверенного в делах России, но республика так и не предоставила доказательств, что сбитые дроны принадлежат РФ. При этом Минобороны РФ после инцидента выразило готовность провести консультации с польскими коллегами.