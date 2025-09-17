Лидер Польши потребовал объяснений из-за упавшей на дом ракеты

Москва24

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства страны разъяснений на фоне данных об упавшей на жилой дом ракеты, сообщает News.ru со ссылкой на публикацию лидера государства в соцсети X.

Ранее польские СМИ сообщали, что в жилой дом в деревне Вырыки-Воля во время инцидента с появлением беспилотников в воздушном пространстве страны попал не БПЛА, а ракета класса "воздух – воздух" с самолета F-16. Утверждалось, что ею пытались сбить дрон, но из-за неполадок в системе наведения снаряд упал на крышу здания и повредил ее.

Обязанностью правительства является применение всех инструментов и институтов, чтобы прояснить этот вопрос как можно скорее, заявил Навроцкий, комментируя публикацию.

Инцидент с беспилотниками, залетевшими на территорию Польши, произошел 10 сентября. Премьер страны Дональд Туск назвал произошедшее масштабной провокацией и заявил, что якобы российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО.

Польский МИД вызвал временного поверенного в делах России, но республика так и не предоставила доказательств, что сбитые дроны принадлежат РФ. При этом Минобороны РФ после инцидента выразило готовность провести консультации с польскими коллегами.