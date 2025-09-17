ВС РФ нанесли удар по ангарам с тяжелой техникой ВСУ

Российские войска нанесли удар по военной транспортной логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, удар пришелся по ангарам с тяжелым грузовым транспортном, ремонтной базе и территории Запорожского автомобилестроительного завода. Они использовались украинской армией в военных целях.

«Ангары были замаскированы под гражданские объекты, но были оперативно вскрыты нашими войсками благодаря помощи местных жителей. Также нанесен удар по военному складу, который размещен в здании бывшей гимназии города», — заявил Рогов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что операторы ударных дронов поразили склад материальных средств и пункт временной дислокации ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Удары позволили снизить возможности украинских подразделений по обеспечению и размещению сил на данном направлении.