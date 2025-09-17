В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ и украинских тяжелых гексакоптеров. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 17 сентября.

Удар «Урагана»

Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в районе села Березовое.

Оператор беспилотника «Суперкам» зафиксировал скопление техники и место временной дислокации ВСУ. По этим координатам был нанесен удар из реактивных систем залпового огня «Ураган».

Удар «Торнадо»

Системы залпового огня «Торнадо-С» уничтожили замаскированный пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России. Ночью воздушная разведка выявила скопление военной техники, вооружений и боеприпасов ВСУ, предназначенных для снабжения. Эти данные были переданы артиллеристам.

Расчет «Торнадо-С» группировки войск «Запад» прибыл в указанный район. Военнослужащие навели установку на цель и произвели залп реактивными снарядами 300-миллиметрового калибра на дальности более ста километров.

Операции в Днепропетровской области

Артиллеристы ВС РФ нанесли удар по пунктам управления украинскими беспилотниками в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. В результате были ликвидированы солдаты ВСУ, уничтожены средства связи, ретрансляторы и беспилотники.

Кроме того, расчетами российских беспилотников были уничтожены тяжелые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области. Эти гексакоптеры украинские силы пытались использовать для сброса боеприпасов на позиции ВС РФ.

Прорыв в Красноармейске

Военкор Юрий Котенок заявил, что российские войска в Красноармейске вышли к улице Чкалова и продвигаются к Дворцу пионеров. Об этом пишут «Аргументы и факты». Также Котенок сообщил о тяжелых боях в окрестностях авторынка в центре города.

Потери ВСУ в Сумской области

Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что группа штурмовиков ВСУ потеряла до 60 процентов убитыми и ранеными, пытаясь атаковать ВС РФ в Сумской области. Попытка атаки была предпринята в районе села Садки.

Ситуация в Константиновке

Российский военнослужащий с позывным «Косарь» рассказал РИА Новости, что дроны ВС РФ практически перекрыли движение ВСУ на окраине Константиновки. По его словам, в основном украинские силы передвигаются там короткими перебежками.