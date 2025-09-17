Удар «Торнадо» и прорыв в Красноармейске: новости СВО к утру 17 сентября
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ и украинских тяжелых гексакоптеров. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 17 сентября.
Удар «Урагана»
Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в районе села Березовое.
Оператор беспилотника «Суперкам» зафиксировал скопление техники и место временной дислокации ВСУ. По этим координатам был нанесен удар из реактивных систем залпового огня «Ураган».
Удар «Торнадо»
Системы залпового огня «Торнадо-С» уничтожили замаскированный пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России. Ночью воздушная разведка выявила скопление военной техники, вооружений и боеприпасов ВСУ, предназначенных для снабжения. Эти данные были переданы артиллеристам.
Расчет «Торнадо-С» группировки войск «Запад» прибыл в указанный район. Военнослужащие навели установку на цель и произвели залп реактивными снарядами 300-миллиметрового калибра на дальности более ста километров.
Операции в Днепропетровской области
Артиллеристы ВС РФ нанесли удар по пунктам управления украинскими беспилотниками в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. В результате были ликвидированы солдаты ВСУ, уничтожены средства связи, ретрансляторы и беспилотники.
Кроме того, расчетами российских беспилотников были уничтожены тяжелые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области. Эти гексакоптеры украинские силы пытались использовать для сброса боеприпасов на позиции ВС РФ.
Прорыв в Красноармейске
Военкор Юрий Котенок заявил, что российские войска в Красноармейске вышли к улице Чкалова и продвигаются к Дворцу пионеров. Об этом пишут «Аргументы и факты». Также Котенок сообщил о тяжелых боях в окрестностях авторынка в центре города.
Потери ВСУ в Сумской области
Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что группа штурмовиков ВСУ потеряла до 60 процентов убитыми и ранеными, пытаясь атаковать ВС РФ в Сумской области. Попытка атаки была предпринята в районе села Садки.
Ситуация в Константиновке
Российский военнослужащий с позывным «Косарь» рассказал РИА Новости, что дроны ВС РФ практически перекрыли движение ВСУ на окраине Константиновки. По его словам, в основном украинские силы передвигаются там короткими перебежками.