Атака ВСУ: какие регионы оказались под ударом к утру 17 сентября

Сегодня ночью российские военные предотвратили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаки с применением БПЛА. Какие регионы оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

Напомним, что накануне были уничтожены 87 украинских беспилотников, атаковавших регионы России. В результате удара дрона в селе Лозовое Белгородской области погиб мирный житель. Также пострадали восемь человек, находившиеся в атакованной беспилотником служебной «ГАЗели» в селе Зозули.

Сегодня Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале о резком изменении интенсивности атак. Ночью над российскими регионами были перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего — три — были сбиты над Ростовской и Брянской областями. По одному дрону средства противовоздушной обороны уничтожили над Воронежской и Курской областями.

Ростовская область

Украинские беспилотники были сбиты сегодня ночью над тремя районами Ростовской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе», - уточнил он.

По словам врио губернатора, никто из людей не пострадал, также не было зафиксировано никаких последствий атаки.

Ночь в особом режиме

Сегодняшнюю ночь шесть российских регионов провели в особом режиме. Беспилотная опасность была объявлена в Пензенской, Воронежской и Брянской областей. Также об опасности ударов БПЛА предупредили жителей Волгоградской, Курской и Орловской областей, пишет Ura.ru.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко предупредил, что для обеспечения безопасности временно была ограничена работа мобильного интернета.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 122 украинских беспилотника, в том числе и над акваторией Черного моря. В Новороссийске была отражена атака как дронов, так и безэкипажных катеров.