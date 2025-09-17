В Запорожской области предупредили о риске ядерной катастрофы

Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) грозят ядерной катастрофой. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По его словам, обстрелы ВСУ носят систематический и террористический характер и грозят ядерной катастрофой. Он добавил, что последствия могут быть опасны для всего мира, так как ЗАЭС остается объектом повышенной опасности. Балицкий заключил, что Киев занимается ядерным шантажом. Он заключил, что это требует осуждения всего мирового сообщества.

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко подготовил доклад на фоне ударов ВСУ по Запорожской АЭС. По словам главы государства Владимира Зеленского, украинская промышленность выходит на новый уровень. Он поблагодарил операторов украинских дронов за меткость.