В зоне СВО заметили танк с «мангалом судного дня»

Российский танк с массивной антидроновой защитой, которую назвали «царь-мангалом судного дня», заметили в зоне СВО. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал Dambiev.

Видеозапись демонстрирует технику, которую подготовили для штурмовых действий. Гусеничная машина полностью прикрыта стальным «царь-мангалом», под которым можно разместить пехотинцев. На нем перпендикулярно наварили стальные пруты — они служат креплением для мотков колючей проволоки, в которой может застрять дрон-камикадзе. Корпус и ходовую часть прикрыли блоками динамической защиты и резинотканевыми экранами.

В США объяснили отправку российского Т-90МС из ОАЭ на СВО

Также на «мангале» штурмового танка закрепили дымовые шашки и системы радиоэлектронной борьбы, которые подавляют каналы управления беспилотниками.

Ранее в сентябре в госкорпорации «Ростех» сообщили, что главный секрет танков России заключается в уникальном сплаве характеристик и адаптивных возможностей производства.