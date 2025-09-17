57-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла последний боеспособный батальон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

© Газета.Ru

По словам собеседника агентства, бригада понесла потери в ходе боев в Харьковской области.

«За сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ понес значительные потери до взвода личного состава и практически утратил боеспособность», — отметил он.

15 сентября бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным «Мавик» рассказывал, что власти Украины намеренно скрывают сведения о настоящих потерях в рядах украинской армии в зоне СВО.