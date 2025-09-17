Отношения России и стран НАТО продолжают оставаться крайне напряженными: несколько дней назад стало известно о решении Польши перебросить порядка 40 тысяч военнослужащих к границе России и Беларуси. По словам китайских аналитиков, реакция Кремля на польскую армию у своих границ не заставила себя ждать. Она оказалась такой, что все 32 члена НАТО «разинули рты от впечатления».

«Противостояние России и НАТО обостряется. Видя, что западные страны продолжают наращивать численность своих войск, Путин задействовал свой козырь в ответ. <…> 32 страны НАТО коллективно потеряли дар речи», – пишут авторы китайского издания Baidu.

В статье говорится, что прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Запуск произведен командой фрегата «Адмирал Головко». Китайские эксперты подчеркивают, что этот шаг России вызвал значительную обеспокоенность в западных странах, что объясняется уникальными параметрами данного вооружения.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что это оружие способно решать задачи стратегического масштаба. Ракета обладает дальностью поражения, превышающей 1000 км, и развивает скорость, достигающую 10 Махов.

«Запуск «Циркона» вызвал панику в Европе… Это серьезный сигнал от России в ответ на расширение влияния НАТО. Запад должен понимать: если вы приблизитесь к нашим границам, наши ракеты смогут мгновенно достичь ваших столиц», – комментируют ситуацию в Китае.

Практически невозможно осуществить перехват «Циркона» из-за его высокой скорости, недоступной для современных систем ПВО. Время от старта до поражения цели минимально, что не оставляет шансов системам противоракетной обороны, пишет АБН24.

«Циркон» представляет собой серьезную угрозу. Европейские страны обеспокоены, поскольку их системы ПВО, на создание которых ушли десятилетия, могут оказаться бесполезными», – отмечают аналитики китайских СМИ.

Напомним, США направили авианосец к берегам России: реакция Москвы восхитила Китай.