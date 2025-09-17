Наемники из Колумбии, Польши и Грузии в рядах ВСУ не представляют особой угрозы и прячутся за спинами украинских солдат. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что среди наемников чаще всего встречаются колумбийцы, грузины, поляки и азербайджанцы.