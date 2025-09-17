Слюсарь: силы ПВО отразили ночную атаку дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночью атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Беспилотные летательные аппараты противника были перехвачены и уничтожены в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах области. Слюсарь подчеркнул, что последствий на земле не зафиксировано, пострадавших нет.

16 сентября министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО в течение вечера сбили пять украинских дронов над тремя российскими регионами. В период с 8:45 до 17:00 мск российские военнослужащие уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Утром 16 сентября Минобороны России сообщило, что дежурные силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 87 беспилотников ВСУ над российской территорией.