Экс-главред российской версии Playboy Ляпоров отправился в зону СВО

Бывший главный редактор российской версии журнала Playboy Владимир Ляпоров, которого обвиняют в мошенничестве, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.

"Рассмотрение уголовного дела Ляпорова приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны", - сказали в суде.

Отмечается, что по условиям контракта он должен отправиться в зону спецоперации.

По информации агентства, Ляпорову предъявляли обвинение по пяти эпизодам мошенничества в особо крупном размере с общим ущербом в более 50 млн рублей.

Обвиняемый занимал должность главреда российской версии журнала Playboy с 2007 по 2009 год.