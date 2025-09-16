Украина перестала отправлять военных на обучение за границу

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что страна перестала отправлять военных на обучение за границу.

При этом Зеленский не пояснил, с чем связано такое решение. Ранее некоторые украинские военные, которых отправляли за границу, самовольно оставляли службу.

В апреле сообщалось, что инструкторы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сами не освоили стандарты НАТО и обучают новобранцев, зачитывая им конспекты, в связи с чем качество подготовки сильно страдает.