Хуситы объявили об ударе по Тель-Авиву баллистической ракетой

ТВ Центр

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" объявили об ударе по Тель-Авиву. Как заявил в эфире телеканала Al Masirah представитель повстанцев вооруженных сил Яхья Сариа, нанесен удар гиперзвуковой баллистической ракетой по израильскому объекту.

© Global Look Press

Сариа уточнил, что военную операцию провели ракетные войска йеменских вооруженных сил. Они использовали гиперзвуковую баллистическую ракету "Палестина-2". Атакован важный объект израильского противника, удар достиг своей цели.

Ранее стало известно об ударе израильской авиации по йеменскому порту Ходейда. В городе гремели взрывы, в районе порта вспыхнул сильный пожар.