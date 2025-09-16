Трампу задали вопрос о передаче 17 ЗРК Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп снова уклонился от ответа на вопрос, когда будут поставлены 17 комплексов ПВО Patriot на Украину и будут ли поставлены вообще. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В июле 2025 года американский лидер во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Киеву в ближайшие дни направят 17 систем Patriot от некой страны, «которая сейчас в них не нуждается». Он не разъяснил, идет ли речь о пусковых установках, полноценных комплексах или только ракетах для них.

В дальнейшем появилась информация о том, что Германия поставит ВСУ пять комплексов, кроме того, о возможных поставках говорили лидеры стран Северной Европы.

Журналисты попросили президента рассказать, будут ли поставлены комплексы и если да, то в какие сроки.

«Этот конфликт, который никогда не должен был произойти. Страна находится в очень серьезной беде», — ответил Трамп на конкретный вопрос о возможных поставках.

Ранее президент США заявил, что Владимиру Зеленскому при любых обстоятельствах придется пойти на мирную сделку с Россией.