ВСУ больше не могут удерживать свои позиции и постепенно разваливаются.

Об этом заявил известный американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман, передаёт РИА Новости.

«В настоящий момент ВСУ на фронте не хватает живой силы, – подчеркнул он. – Не хватает обученных войск, не хватает способности отстаивать свои позиции, и она уже рушится».

При этом он отметил, что Вашингтон втянул Киев в войну, в которой тот не мог победить, и теперь может бросить его, когда поражение неизбежно.