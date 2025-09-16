Крах ВСУ близок. Украинская армия больше не может удерживать свои позиции и постепенно разваливается, заявил американский дипломат, бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман.

Как сказал Фриман в эфире Youtube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, украинской армии на фронте не хватает живой силы. Также ВСУ не хватает обученных войск и способности отстаивать свои позиции, она уже рушится, сказал он.

Вашингтон втянул Киев в войну, в которой тот не мог победить. И теперь США может бросить Украину, когда поражение неизбежно, заявил американский дипломат.