Президент России Владимир Путин в ходе посещения полигона Мулино в рамках военных учений «Запад» поинтересовался у бойца СВО, как ему отечественная винтовка в деле. Кадры беседы опубликовал Telegram-канал телеканала «Звезда».

Рассматривая огнестрельное оружие, глава государства поинтересовался у военнослужащего, как ему в деле отечественная винтовка с вопросом, стрелял ли он из нее.

«Это моя боевая винтовка из зоны СВО. У меня много винтовок, скажем так. Лучше, чем канадские, чем американские образцы. Я отказался от иностранных винтовок и перешел только на отечественное оружие», — поделился военнослужащий.

Выслушав его, президент России улыбнулся и пожал бойцу руку.

Путин назвал цель учений «Запад»

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

15 сентября в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии.