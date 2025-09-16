Президент Украины Владимир Зеленский уже не отрицает перехода всего Донбасса под контроль России. Такое заявление в Telegram-канале сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО.

«(...) Зеленский утверждает, что на это уйдут годы. Вопрос только в том, сколько трупов это унесет — сотни тысяч или миллионы», — высказался он о сроках получения Россией территорий всего Донбасса.

По словам депутата Верховной Рады, Зеленский настроен на миллионы жертв.

Ранее Дубинский обвинил украинского лидера в нежелании урегулировать конфликт дипломатией. Он отметил. что Зеленский испытывает нежелание урегулировать конфликт дипломатией в том числе из-за влияния западных лидеров.