Назван конкурент России по экспорту оружия

Главным конкурентом России за второе место по поставкам оружия за рубеж до 2030 года будет оставаться Франция.

Об этом заявил заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Вячеслав Козлов, передаёт РИА Новости.

Согласно представленной им презентации, наша страна будет занимать второе место на рынке экспорта вооружения к 2030 году с объёмом поставок 15 млрд долл. США.

Украина решила начать экспорт оружия

На третьем месте будет Франция с объёмом 14 млрд долл. Далее расположатся Южная Корея и Германия, которые будут экспортировать оружия на 9,5 и 8 млрд долл. соответственно.

Кроме того, на рынке помимо Южной Кореи активное участие будут принимать еще два новых крупных экспортёра. Речь идёт о Турции (6 млрд долл.) и Индии (4 млрд долл.).

Новости, аналитика и всё самое важное о вооружении и военных конфликтах, - в военном обозрении «Свободной Прессы».