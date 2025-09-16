Путин обратился к иностранным делегациям, прибывшим на учения "Запад-2025"

Президент России Владимир Путин коротко пообщался с военными дипломатами и иностранными наблюдателями, которые были приглашены на совместные стратегические учения "Запад-2025".

"Вы посмотрели, как на основе опыта использования вооруженных сил в современном вооруженном конфликте строит свою работу Российская армия", - обратился к ним российский президент.

Он поблагодарил их за участие, выразив надежду, что с профессиональной точки зрения это было для них полезно.

"А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно", - отметил Путин. "И прошу передать самые лучшие пожелания вашему военному и политическому руководству", - добавил он.

Отметим, что во вторник Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне "Мулино" наблюдал за активной фазой военных учений "Запад-2025". Они проводятся 12-16 сентября на территории России и Беларуси. Цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. На учения были приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран - участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.