Италия не готова к нападению ни со стороны России, ни со стороны любого другого государства. Об этом во вторник, 16 сентября, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто.

Он отдельно подчеркнул, что Италия не инвестировала в оборону необходимых средств, и эту отсталость в вооружении не получится «наверстать за год или два».

— Я думаю, что наша работа заключается в том, чтобы поставить эту страну в положение, в котором она может защитить себя, если какой-то сумасшедший решит напасть на нас — я имею в виду не только (президента РФ Владимира — прим. «ВМ») Путина, я имею в виду кого угодно, — цитирует Крозетто The Guardian.

Ранее стало известно, что Польша потратит на оборону в следующем году рекордные в НАТО 200 миллиардов злотых (4,4 триллиона рублей — прим. «ВМ»), что составляет 4,8 процента ВВП страны.

Также в зарубежных СМИ появилась информация, что США планируют постепенно прекратить финансирование программ содействия безопасности армиям европейских стран, граничащих с Россией. Такое решение принято для того, чтобы стимулировать европейские страны больше вкладывать средства в собственную оборону.