Трамп не стал отвечать на вопрос о поставках 17 комплексов Patriot Украине

Американский лидер Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о планах поставок 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину. Соответствующая тема была поднята во время его пресс-пула в Белом доме перед вылетом в Великобританию.

Когда журналистка спросила его об этом, президент США поинтересовался, откуда она родом. Девушка ответила, что она из Украины.

"Я люблю Украину. Я люблю народ Украины. Поэтому я подумал, что это небольшой украинский акцент. Но страна находится в серьезной беде", – отметил Трамп.

После этого глава Штатов вновь подчеркнул, что конфликт никогда не должен был наступить, и в очередной раз заверил, что намерен положить этому конец, однако опустив вопрос о поставках вооружений.

В конце августа Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине более 3 тысяч ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего материально-технического обеспечения за 825 миллионов долларов по запросу Киева. Для оплаты Украина может использовать средства от Норвегии, Дании и Нидерландов.

В свою очередь, страны НАТО также закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Закупка прошла за несколько месяцев.