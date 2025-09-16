США удивились сюрпризу, который приготовили Россия и Беларусь на учениях «Запад-2025»

США направили своих наблюдателей на российско-белорусские учения «Запад-2025», которые проходят в Беларуси. Об этом сообщает одна из американских газет. Присутствие представителей Штатов стало неожиданным для участников и международных экспертов.

«Появление американцев стало весьма примечательным поворотом событий. Эти учения, проводимые раз в четыре года, изначально были задуманы для того, чтобы получить представление о том, как Россия будет защищаться от вторжения члена НАТО — альянса, самым сильным членом которого являются Соединенные Штаты», — пишет The New York Times (NYT).

В материале уточняется, что представители США отказались комментировать свое присутствие на полигоне. Корреспондент NYT обратился к ним с вопросами, однако американцы не дали никаких разъяснений о целях своего визита или полученной информации.

Учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября. Основной задачей является совершенствование взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России в целях укрепления военной безопасности Союзного государства и отработки мер по отражению потенциальной агрессии. За ходом маневров следили наблюдатели из 23 государств, среди которых представители трех стран-членов НАТО: США, Турции и Венгрии, передает RT.

Ранее в рамках учений «Запад-2025» на территории Беларуси был испытан мобильный ракетный комплекс «Орешник». В ходе маневров особое внимание уделялось планированию и анализу возможного применения нестратегического ядерного вооружения, а также оценке и развертыванию комплекса «Орешник». Все запланированные задачи в рамках учений были успешно выполнены.