Польша до конца года закупит новые подлодки

ТАСС

Правительство Польши до конца года реализует программу Orka по закупке нескольких подводных лодок. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск на полигоне в Устке на Балтийском море.

"Завтра (17 сентября - прим. ТАСС) правительство примет решение о запуске программы Orka. До конца этого года мы закупим подводные лодки. Все предложения были рассмотрены, и теперь польское правительство примет окончательное решение о том, кто будет нашим окончательным партнером в этой программе", - рассказал Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

Туск не стал уточнять, где Варшава закажет новые подлодки. Ранее возможными партнерами по контракту назывались Франция, Германия, Швеция и Италия.

Программа Orka, которую в Польше начали разрабатывать еще в начале XXI века, предполагала покупку к 2022 году трех-четырех субмарин, вооруженных крылатыми ракетами. В 2002 году Польша купила у Норвегии четыре малых субмарины типа "Коббен". Две последних были выведены из состава флота в 2021 году.

Единственной подлодкой польских военно-морских сил является подводная лодка Orzel ("Орел"), построенная в СССР 38 лет назад.