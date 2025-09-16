Российско-белорусские учения "Запад-2025" завершились

Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025" завершены. Как сообщает Минобороны, в последний день учений силы Балтфлота - экипаж корвета "Стойкий", расчет берегового ракетного комплекса "Бал" и экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота - нанесли совместный ракетный удар крылатыми ракетами по мишенной позиции, имитирующей отряд боевых кораблей условного противника. Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев принял доклад руководителя стрельбы об успешном поражении морских целей.

Учения "Запад-2025" проходили в Беларуси с 12 по 16 сентября, в них приняли участие 30 тысяч российских и белорусских военнослужащих. Основная цель - отработка взаимодействия между вооруженными силами двух союзных государств. Маневры одновременно проходили на десятке полигонов, в воздухе и в морских акваториях.

В ходе учений были продемонстрированы вооружения, которые лет 15 назад казались фантастическими. Например, была продемонстрирована работа боевого лазера. Белорусский комплекс "Феникс" сбил лазерным лучом два беспилотника.

Но главная новость "Запада" - отработка применения развертывания тактического ядерного оружия и комплекса "Орешник". Об этом заявил начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко.

"Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник", - отметил Муравейко.

Сам факт проведения этих учений не на шутку встревожил страны Европы, о чем сообщила The Guardian, добавив, что теперь Вооруженные силы Беларуси "стали еще теснее связаны с российскими". Все это вошло в информационный резонанс с усилившимися в последнее время параноидальными мыслями о том, что Россия якобы готовит вторжение в страны Балтии. Например, в Польше в ответ перекрыли границу с Беларусью, а в Литве усилили пограничные службы.

Если после активной фазы учений "Запад" Российская Федерация не выведет войска из Беларуси, это якобы станет повышенным фактором риска для Прибалтики, заявила в эфире радио LRT глава минобороны Литвы Довиле Шакалене.

Также в Европе с негодованием восприняли участие в учениях Вооруженных сил Индии. Так, немецкий эксперт Ульрих Шпек заявил, что Индия перешла красную черту, а финский эксперт Сари Архо Хаврен считает участие Индии в учениях "крайне неудачным и излишним".

А The New York Times обратила внимание на другую неожиданность - участие в учениях наблюдателей из США, что оптимизма у европейских политиков также не добавляет. С этим мнением согласен и Reuters: присутствие американских военных на учениях - это "очередной признак стремления Вашингтона наладить отношения с Беларусью", отмечает агентство.

Хотя почему неожиданность? Ведь ранее Минобороны РФ уже сообщало о том, что на учениях для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск участвовали оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, проводя плановые белорусско-российские учения Минск никому не угрожает, а просто тренирует навыки своих военных.