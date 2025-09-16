Раскрыто, откуда Украина возьмет деньги на продолжение боевых действий

Киев будет использовать все возможные пути для продолжения конфликта. Западные структуры готовы давать Украине деньги «за очень большие откаты», а США будут поставлять оружие по предоплате. Об этом заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, финансирование конфликта на Украине является одной из главных задач для европейских стран НАТО, которые в этом заинтересованы так же, как и Киев.

«Есть на Западе структуры, которые готовы давать Киеву деньги, потому что там получают очень большие откаты. Коррупция процветает колоссально. Президент США Дональд Трамп пойдет на поставки оружия Украине за деньги, и американцы будут использовать это», - пояснил парламентарий.

Алексей Чепа также считает, что Украина будет искать всевозможные пути и создавать необходимые, для того чтобы получать деньги. А Вашингтон воспользуется этим для извлечения собственной выгоды, в том числе и в энергетической сфере.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против покупателей российской нефти из Китая и Индии, если Евросоюз сделает то же самое. Также Трамп предупредил, что страны НАТО должны прекратить все закупки нефти и газа российского происхождения, и только после этого США введут энергетические санкции против России.