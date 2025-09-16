В жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из F-16

В жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из истребителя F-16, а не дрон. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Согласно материалу издания, прокуратура утаила информацию о «неопознанном летающем объекте», обломки которого упали на жилой дом в деревне Выгрыки в Люблинском воеводстве. По данным Rzeczpospolita, речь может идти о ракете, выпущенной с польского истребителя F-16 по беспилотнику, при этом у ракеты якобы произошел сбой системы наведения.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

На фоне произошедшего глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. Он добавил, что Киев мог бы попросить западных партнеров сбивать БПЛА над подконтрольной ему территорией.